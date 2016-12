Battlefield 1 hat einen neuen Spielmodus im Gepäck!

Neben den großen Spielmodi wie Rush, Vorherrschaft und Operationen noch kleinere, experimentierfreudige Angebote im Sortiment zu haben, ist für Multiplayer-Shooter offenbar ein bewährtes Steckenpferd: Nach Overwatch hat auch Battlefield 1 diese Praxis für sich entdeckt und bot kurze Zeit nach Release den Modus "Nebel des Krieges" an, in dem unsere Sichtweite enorm beeinträchtigt wurde.

New Custom Game - Line of Sight - Live on all platforms! Try it out!