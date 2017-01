Battlefield 1 - Dice macht “Zurück zum Wesentlichen” zum regulären Spielmodus

Battlefield 1

Die Battlefield 1-Fans jubeln und auch die Entwickler haben es gehört: Wie Ali Hasoon, Producer bei Dice, via Twitter angekündigt hat, wird der beliebte Spielmodus "Zurück zum Wesentlichen" dauerhaft verfügbar sein. Damit wird zum ersten Mal einer der "eigenen Spielmodi", die die Standard-Regeln stark modifizieren und immer nur für kurze Zeit aktiv sind, zum permanenten Spielmodus erhoben.

Back to Basics will remain as a permanent Custom Game, we will modify it a bit in the near future. I'm glad you liked it.