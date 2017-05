Battlefield 1 - DICE stellt weitere Nachtkarte vor & nennt Release-Zeitraum für Russland-DLC

Die zweite Nachtkarte Prise de Tahure kann sich durchaus sehen lassen.

Obwohl Battlefield 1 zum Release Kritiker wie Fans überwiegend begeistern konnte, kämpfte der Shooter noch Anfang diesen Jahres mit der Herausforderung, die nachweislich schwindenden Spielerzahlen wieder in die Höhe zu schrauben. Nach Release des ersten DLCs "They Shall Not Pass", der unter anderem die französische Armee auf die virtuellen Schlachtfelder führte, ist das Entwicklerteam nun darauf bedacht, uns stetig daran zu erinnern, welche Neuerungen und Inhalte in nicht allzu weiter Zukunft auf uns warten.

Aus diesem Grund lässt uns DICE nun einen Blick auf eine neue Karte namens "Prise de Tahure" werfen, die ebenfalls wie die erst kürzlich vorgestellte Map "Nivelle-Nächte" eine Nachtkarte ist. Beide Nachtkarten lassen das Deutsche Kaiserreich gegen die Französische Republik antreten. Hier der offizielle Beschreibungstext von Prise de Tahure:

"Voller Freude kündigen wir hiermit an, dass eine neue Karte mit dem Namen "Prise de Tahure" in Kürze auf der CTE (Community Test Environment) veröffentlicht wird. Das Geschehen spielt im Herbst nach der Nivelle-Offensive. Die französischen Truppen bemühen sich dabei verzweifelt, die zurückeroberten Anhöhen in der Region Butte-de-Tahure zu halten.



Das Netzwerk der Gräben an der Front führt direkt durch mehrere Dörfer, die nach den ständigen Gefechten zwischen deutschen Sturmtruppen und französischen Grabenkämpfern kurz vor der Zerstörung stehen. Hier wird ein Zermürbungskrieg geführt. Anpassungsfähigkeit und Taktik sind der Schlüssel, um den Gegner in die Knie zu zwingen."

Beide Karten sind noch nicht verfügbar, nähern sich allerdings ihrem Release - Nivelle-Nächte soll bereits im Juni erscheinen.

Russland-DLC "In The Name Of The Tsar" ist auf der Zielgeraden

Erstmals nannte DICE auch einen Release-Zeitraum für den nächsten DLC, der die russische Armee inklusive neuer Waffen und Karten vorstellen wird. Am 10. Juni zeigen die Entwickler im Rahmen der E3 2017 erstmals Gameplay-Szenen, bevor der DLC schließlich im Spätsommer erscheinen wird.

Doch bevor wir die russische Armee begrüßen oder auch nur eine der beiden Nachtkarten installieren dürfen, wartet noch das große Mai-Update auf uns, das neben den üblichen Balance-Herumschraubereien auch am beliebten Frontlinien- und Operationen-Modus basteln wird. Was genau uns mit dem Mai-Update erwartet, wird uns in Kürze von DICE verraten.

Spielt ihr wieder oder noch aktiv Battlefield 1? Was stört euch derzeit am meisten am Spiel?