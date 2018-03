Battlefield 1 - Dog Tags im Apocalypse-DLC sind fast unmöglich zu bekommen

Battlefield 1 hat kürzlich den vierten DLC "Apocalypse" spendiert bekommen. Damit ziehen jetzt neben dem Luftschlacht-Modus und zusätzlichen Maps auch neue Dog Tags in den WW1-Shooter ein. Einige der neuen Herausforderungen sind dabei jedoch derart absurd und schwierig zu meistern, dass sie an einen vorgezogenen Aprilscherz der Entwickler erinnern. (via Kotaku)

Herausforderungen zwischen absurd und (fast) unmöglich

Die neuen Apocalypse-Dog Tags sollten selbst ehrgeizige Spieler an ihre Grenzen bringen. Das Abzeichen "Looming War" verlangt beispielsweise unter anderem 25 Kills mit der Melee-Waffe Dub Club in einem einzigen Leben. In Battlefield 1 ist es schon schwer genug, nur fünf Melee-Kills am Stück zu vollbringen, sodass sicherlich viele von uns lange an dieser Herausforderung sitzen werden. Aber das ist erst der Anfang.

"The Creeping Death" verlangt von uns, einen riesigen Behemoth-Zeppelin mit der aberwitzig kleinen Pistole "Kolibri" zu zerstören. Klingt lustig, ist es auch. Videos auf YouTube beweisen, dass Spielern dieses verrückte Unterfangen bereits in der Vergangenheit geglückt ist.

Die Spitze der absurdesten Herausforderungen belegt jedoch vermutlich "The Withering Famine". Dabei fordern uns die Entwickler dazu auf, ein Flugzeug mit einem Stolperdraht zu demolieren. Wir sollen also etwas Fliegendes mit einer stationär auf dem Boden befestigten Bombe zerstören. Alles klar, DICE.

Kaum verwunderlich, dass Spieler schnell einen Troll-Versuch von DICE witterten und die Botschaft sich wie ein Lauffeuer in Netz verbreitete. "Jeder der Afflictions-Dog Tags hat eine (so gut wie unmögliche) Scherz-Challenge. Es ist schön zu sehen, dass DICE ihren Sinn für Humor nicht verloren haben.", heißt es auf Reddit von einem Nutzer.

Glücklicherweise müssen wir nur fünf der sechs Parameter der extra-schwierigen Apocalypse-Dog Tags abhaken, um das Abzeichen freizuschalten. Ein Leichtes wird das Sammeln aber dennoch nicht.

Was haltet ihr von den neuen Dog Tags mit teils absurden, teils beinharten Herausforderungen?

3D-Grafik im Wandel der Zeit - Physik in Battlefield 1 ansehen