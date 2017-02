Battlefield 1 - EA enthüllt drei kommende Erweiterungen

Battlefield 1 erhält vier große DLCs, die nun allesamt enthüllt wurden.

EA hat drei zusätzliche Erweiterungen für Battlefield 1 enthüllt, die In the Name of the Tsar, Turning Tides und Apocalypse heißen. Die DLCs fügen dem Multiplayer-Shooter unter anderem neue Maps, Eliteklassen sowie eine weitere Kriegspartei hinzu. Vor dem Release dieser drei Erweiterungen erscheint im März 2017 zudem der They Shall Not Pass-DLC, der die französische Armee als spielbare Fraktion einführt.

BREAKING: EA has announced the 3 other Battlefield 1 Expansion Packs, alongside They Shall Not Pass: pic.twitter.com/m0bKJfkljI — Battlefield INTEL (@bravoINTEL) February 28, 2017

In the Name of the Tsar erweitert Battlefield 1 um die russische Armee und die Ostfront, die Spieler auf vier neuen Karten erkunden. Hier sollen Schlachten rund um "verschneite Schluchten" und ein "eisiges Archipel" stattfinden.

Here’s the first Concept Art for Expansion 2, In the Name of the Tsar, for Battlefield 1: pic.twitter.com/Gz6WdUQZWF — Battlefield INTEL (@bravoINTEL) February 28, 2017