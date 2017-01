Battlefield 1 - Enorm verbesserte Performance: Patch 1.05 hält, was er verspricht

Battlefield 1 erstrahlt dank Patch 1.05 in vollem Glanz

Es gibt einen neuen Patch für Battlefield 1, den ihr euch schnellstmöglich herunterladen und installieren solltet, falls ihr es nicht schon getan habt. Denn das Update 1.05 hält, was es verspricht und verbessert die Performance auf der PS4 noch einmal deutlich. In erster Linie bleibt die Framerate sehr viel stabiler als noch zuvor, ohne dafür eine niedrigere Auflösung in Kauf nehmen zu müssen. Auf der Xbox One fallen die ebenfalls vorhandenen Verbesserungen nicht ganz so stark auf, weil die Bildwiederholrate sowieso schon konstanter an den 60 FPS lag.

Glücklicherweise macht der Patch 1.05 so vieles besser, ohne dafür anderswo Einbußen in Kauf nehmen zu müssen. Im Gegenteil: DICE scheint es wirklich gelungen zu sein, ein Update auf den Weg zu bringen, das sowohl Framerate als auch Auflösung unter einen Hut kriegt. Außerdem wurden auch noch die Streaming-Stotterer reduziert.

Die Kollegen von DigitalFoundry haben sich Battlefield 1 auf PS4 und Xbox One zur Brust genommen und vergleichen die unterschiedlichen Versionen. Im Video könnt ihr euch selbst einen Eindruck von den Performance-Verbesserungen und Unterschieden machen:

Was haltet ihr vom Update und dem Video? Seht ihr das genauso?