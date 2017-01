Battlefield 1 - Fan stellt euch 150 hochwertige Embleme zur Verfügung

Battlefield 1

Ein eigentlich tolles, aber gefühlt viel zu selten genutztes Feature, das Battlefield 1 seit Release anbietet, ist die Erstellung und Benutzung eigener Embleme. Diese Symbole tauchen dann am Ende einer Runde unter dem eigenen Namen, sowie auf Panzern und größeren Fahrzeugen während der Spielrunden auf.

Der Spieler Spartan_USMC hat sich nun die Mühe gemacht und 150 Embleme für die verschiedenen Fraktionen des Spiels gebastelt und sie in einem Reddit-Thread übersichtlich aufgelistet - samt Download-Link. Wer will, kann sich durch diese reichhaltige Auswahl also durchklicken, seinen Favoriten abspeichern und via offizieller Battlefield Companion App für sein Spielprofil hochladen.

Battlefield 1 - Embleme

Legt ihr wert auf diese optischen Spielereien oder sind euch die Embleme egal?