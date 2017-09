Battlefield 1 - Fans leiden trotz Patch immer noch unter Lags, DICE bittet um Hilfe

Battlefield 1-Spieler beklagen derzeit immer noch massive Probleme mit Lags. Das Problem besteht offenbar schon, seitdem der DLC In the Name of the Tsar veröffentlicht wurde. DICE veröffentlichte letzte Woche einen großen Patch, der das Problem mit dem Server-Lag beheben sollte. Was er aber wohl nur teilweise geschafft hat, denn viele Fans leiden anscheinend immer noch unter massiven Lags. DICE will sich weiterhin darum kümmern und untersucht die Problematik. (via Twinfinite)

Die Entwickler rufen alle Fans, denen es möglich ist, dazu auf, die Matches aufzunehmen, in denen der Lag vorkommt. Zusätzlich bittet DICE darum, dass alle Battlefield 1-Spieler den Network Performance Graph anschalten, der sich in den erweiterten Gameplay-Einstellungen finden lässt. So sei es besser möglich, das Problem zu untersuchen und zu verstehen.

Wie ist es bei euch, habt ihr auch Probleme mit Lags?

