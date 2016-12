Battlefield 1 - Frankreich-DLC: Artworks deuten auf mindestens drei neue Multiplayer-Maps

Battlefield 1 - Frankreich-DLC

Bereits vor einigen Tagen veröffentlichte DICE via Twitter ein erstes Artwork, das auf den kommenden DLC "They Shall Not Pass" für Battlefield 1 hindeutete. Diese kostenpflichtige Erweiterung soll im März 2017 erscheinen und dem Multiplayer des Weltkrieg-Shooters die französische Armee samt charakteristischer Bewaffnung als spielbare Fraktion hinzufügen.

Auch wenn wir noch nicht die genauen Inhalte des DLCs kennen, so dürfen wir laut der Entwickler auch damit rechnen, neue Multiplayer-Maps in die Hände zu bekommen und wie die aussehen werden, könnte eine frische Ladung neuer Artworks zeigen.

Battlefield 1 - Soissons

In den Beschreibungstexten, die die fünf bisher ungesehenen Bilder rahmen, schreiben die Entwickler über historisch bedeutende Schlachten des Ersten Weltkrieges, die sie bei ihrer Arbeit an den neuen Multiplayer-Maps inspiriert haben: Neben Verdun finden hier auch etwas weniger bekannte Schlachtfelder wie Soissons und Fort Vaux Erwähnungen, die aufgrund ihrer geographischen Lage durchaus je eine eigene Karte stellen könnten.

Battlefield 1 - Verdun

Es ist schon jetzt offensichtlich, dass sich DICE darum bemüht, jeder neuen Karte einen unverkennbaren und einzigartigen Look zu verpassen: Während die Beschreibung von Verdun nach einer langgezogenen Map klingt, die von Schützengräben durchzogen ist, handelt es sich bei Fort Vaux um eine weitläufige, teils unterirdische Festungsanlage, die von den Franzosen gegen die anrückenden Deutschen verteidigt wurde. Die Schlacht von Soissons Ende 1918 hingegen stellt Panzerschlachten in den Vordergrund, die um die Kontrolle wichtiger Brücken geführt wurden.

Battlefield 1 - Fort Vaux

Ein genaues Release-Datum für den im März 2017 erscheinenden DLC "They Shall Not Pass" gibt es nicht nicht, doch dürfen sich Besitzer des Premium-Pass von Battlefield 1 darauf freuen, schon zwei Wochen früher auf die Erweiterung zugreifen zu können.