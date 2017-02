Battlefield 1 - Frontlinien: So funktioniert der Spielmodus

Battlefield 1 - They Shall Not Pass: Neuer Modus Frontlinien im Gameplay-Trailer vorgestellt

Mit dem DLC-Paket They Shall Not Pass hält in Battlefield 1 der neue Frontlinien-Spielmodus (Frontlines im Original) Einzug. Wie das Video oben erläutert, führt er eine neue Mechanik ein, welche die bekannten Modi Conquest und Rush miteinander verbindet.

Die Map ist dabei in eine lineare Reihe von Zielen aufgeteilt, von denen immer nur eines aktiv ist. Beide Teams versuchen, die Zielpunkte der Reihe nach einzunehmen, um auf die feindliche Basis vorzurücken. In dieser Phase spielt sich Frontlines also wie eine Art lineares Conquest.

Wenn eine Seite den letzten Flaggenpunkt eingenommen hat und damit vor der feindlichen Basis steht, wechselt das Ziel: Jetzt gilt es, zwei Telegrafenmasten innerhalb der Feindbasis durch das Platzieren von Bomben zu zerstören. Genau wie im Rush-Modus, können die Verteidiger mit den Telegrafen Artillerie-Schläge anfordern.

Diese Phase von Frontlinien endet entweder, wenn beide Masten zerstört wurden, oder den Angreifer die Verstärkungs-Tickets ausgehen. Im letzteren Fall wird erneut um die Flaggenpunkte gerungen, um Zugang zur jeweils gegnerischen Basis und deren Telegrafenmasten zu gelangen.

They Shall Not Pass erscheint im März und führt neben Frontlinien auch neue Waffen, Operations, Elite-Klassen und Fahrzeuge ein. Kürzlich erschien mit dem Winter Update ein neuer Patch für Battlefield 1 mit zahlreichen Features wie Ribbons (Ordensbänder), Map-Voting und neuen Klassenrängen.

