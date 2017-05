Battlefield 1 - Frühlings-Update mit Treffererkennungs-Bug, Mai-Patch soll es richten

In Battlefield 1 gibt es aktuell Probleme mit der Trefererkennung. Der nächste Patch soll den Fehler beheben.

Das Ende April veröffentlichte Frühlings-Update für Battlefield 1 hatte offenbar nicht nur diverse Verbesserungen im Marschgepäck, sondern auch einen gravierenden Bug mit der Treffererkennung: Zuletzt berichteten immer mehr Spieler davon, ihrer Meinung nach zwar akkurat auf einen Gegner geschossen, ihn dabei aber nicht getroffen zu haben.

Der Entwickler DICE hat mittlerweile bestätigt, dass der Fehler ausfindig gemacht werden konnte und mit dem nächsten Mai-Patch für Battlefield 1 behoben wird.

UPDATE: DICE has confirmed that the fix is included in the May update. Here's a good GIF showing up the issue in the retail version #BF1. pic.twitter.com/UHuWe5q7nS