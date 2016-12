Battlefield 1 - Glitch “löscht” derzeit Statistiken, freigeschaltete Waffen & Medaillen

Battlefield 1

Wer sich gestern Abend bei Battlefield 1 eingeloggt hat, dürfte erstaunt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben: Nachdem gegen 19 Uhr das Spiel bereits mit Server-Problemen zu kämpfen hatte, beschwerten sich im Laufe des Abends immer mehr und mehr Spieler über offenbar gelöschte Spielfortschritte: Die Level-Anzeige der Betroffenen war wieder auf Null gerutscht, alle freigeschalteten Waffen ebenso wie die erspielten Medaillen nicht mehr verfügbar. Auch wir in der GamePro-Redaktion wurden vor diesem Schreckmoment nicht verschont.

Offenbar handelt es sich hier um einen Glitch, der laut einiger Spieler behoben werden kann, indem die Konsole neu gestartet wird.

Anyone reporting their Battlefield 1 stats being wiped to rank 0 should see this correct itself after joining a game or restarting console.