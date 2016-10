Battlefield 1 - Ihr könnt nun Overwatch-Bilder auf eure Waffen eingravieren

Battlefield 1 - Singleplayer-Teaser zum arabischen Aufstand in »Nichts steht geschrieben«

Wenn ich mich auf den Schlachtfeldern von Battlefield 1 umsehe, so bekomme ich das Gefühl, dass viele Spieler nichts von der Möglichkeit wissen, ihr eigenes Emblem zu basteln und hochzuladen. Dies ist relativ einfach via Companion App möglich, die für Smartphones verfügbar ist. Diese Embleme werden dann aber nicht nur in den Killcams und am Ende einer Runde eingeblendet, sondern werden zudem auf eine prominente Stelle eurer Waffe eingraviert.

Alle 7 Bilder ansehen

Passend zu dieser Auffrischung eures Wissensstands hat nun ein Fan eine ganze Reihe von Overwatch-Emblemen gebastelt, die ihr via Companion App direkt in den Ersten Weltkrieg transportieren könnt. Zu den Bildern gelangt ihr hier.

Ein netter Touch für eure Cei Rigotti ist das allemal!