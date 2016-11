Battlefield 1 - Neue Medaille deutet auf mögliche Weihnachtsaktion hin

Eine neue Medaille deutet auf eine Weihnachtsaktion hin — doch wie genau wird die aussehen?

Offenbar wurde das Dogtag- und Medaillen-Inventar von Battlefield 1 um ein neues, besonders spannendes Objekt erweitert: Ein Spieler teilte auf Reddit seinen Fund im Ausrüstungsmenü, eine »Weihnachtsfrieden«-Medaille, deren kurzer Beschreibungstext auf die historischen Ereignisse an der Westfront in den Weihnachtstagen 1914 anspielt: Damals legten zahlreiche, wenngleich nicht alle, Soldaten auf deutscher und britischer Seite ihre Waffen zur Ruhe und begrüßten die Gegner auf dem offenen Schlachtfeld.

Zeitgenössische Quellen und Fotografieren zeigen die eigentlich verfeindeten Truppen beim gemeinsamen Fußballspiel, Händedruck oder lockerem Gespräch. Es war eine kurze Zeit des Friedens, die an einzelnen Abschnitten der Westfront damals gefeiert wurden - und die nun in irgendeiner Weise in Battlefield 1 wiedergegeben werden könnten. Darauf deutet zumindest die neue Medaille hin.

Konkrete Informationen, wie diese Medaille freigeschaltet werden kann, gibt es hingegen noch keine. Die einfachste und gleichzeitig auch einfallsloseste Möglichkeit wäre das kleine Objekt als Belohnung, wenn wir uns während der Weihnachtsfeiertage zumindest einmal einloggen.

Vielleicht aber hat sich Dice doch etwas anderes einfallen lassen und belohnt uns mit der Medaille, wenn wir während einer kompletten Multiplayer-Runde keinen einzigen Schuss abgeben? Möglichkeiten für entsprechende Weihnachtsaktionen gibt es viele. Hoffen wir nur, dass Dice nicht den einfachsten Weg gehen wird.

Welche Bedingung werden wir eurer Meinung nach erfüllen müssen, um die Medaille erhalten zu können?

