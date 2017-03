Battlefield 1

Der DLC "They Shall Not Pass" wurde in einer Kolumne von mir im Vorfeld als die wohl letzte Chance für Battlefield 1 bezeichnet, die nachweislich stetig schwindenden Spielerzahlen auf allen Plattformen wieder zu stabilisieren, neue Fans zu gewinnen und verlorene Schafe zur Herde zurückzuführen. Und auch mit einem etwas optimistischerem Blick in die Zukunft lag es auf der Hand, wie wichtig die erste große Erweiterung für das Hauptspiel werden würde, das zwei neue Operationen, einen neuen Spielmodus, zahlreiche neue Karten, Waffen und nicht zuletzt die französische Armee ins Spiel einführte

Battlefield 1 - Frankreich-DLC »They Shall Not Pass« im Ingame-Trailer

Seit dem 14. März ist They Shall Not Pass ausschließlich für die Premium-Spieler verfügbar, bis in zwei Wochen auch der Rest der Community dazustoßen darf. Doch trotz dieser Einschränkung quellen Reddit und die offiziellen Foren bereits jetzt vor Feedback-Posting und Diskussionen über. Was halten nun also die Fans von der neuen Erweiterung?

Ein Krieg ohne Ende: Der neue Frontlinien-Modus

Der Frontlinien-Modus kombiniert die Spielprinzipien von Rush und Eroberung: Die beiden Teams kämpfen in einem ständigen Vor und Zurück um insgesamt drei nacheinander freigeschaltete Kontrollpunkte. Wurde der letzte dieser Punkte erobert, haben die Angreifer ein beschränktes Kontingent an Truppen zur Verfügung, um beide Funkstationen des Verteidigers in die Luft zu jagen. Gelingt das nicht, wird das angreifende Team wieder zu den Kontrollpunkten zurückgedrängt und der Kampf entbrennt mehr oder weniger von vorn.

Eine Spieldauer von über einer Stunde sind im Frontlinien-Modus keine Seltenheit.

Der Blick auf Reddit verrät, dass den Fans - wie übrigens unserem Tester auch - dieser Modus außerordentlich gut gefällt. Das ständige Hin und Her beider Armeen ist spannungsgeladen und sorgt für dramatische Gefechte. Diese allerdings neigen dazu, wirklich lange zu dauern. Meine erste Runde in diesem Modus dauerte stolze 80 Minuten, während einige Reddit-User sogar von zweistündigen Partien berichten. Einige verlangen daher nach einem Zeitlimit für den Modus, der sonst allerdings in den Augen der Fans enorm gut wegkommt.

Zwei frische Operationen & neue Multiplayer-Maps

Die beiden neu dazugekommenen Operationen spielen je auf zwei neuen Karten und gehören im Vergleich zu den anderen Schauplätzen des Modus eher zu den kürzeren, aber sicherlich abwechslungsreichsten Einsätzen. Die Karten wie Verdun und Fort Vaux fordern völlig unterschiedliche Herangehensweisen, ermöglichen taktische Manöver wie weitläufige Flankenangriffe und sehen außerdem unheimlich beeindruckend aus - hier ist sich die Community einig. Ganz Bug-frei sind diese Karten allerdings noch nicht: Einige Spieler überschritten in den vergangenen Stunden die Levelgrenzen und teilten Screenshots aus der Einöde, die jenseits der ausgestalteten Level durchquert werden können.

Nicht zuletzt sind die neuen Waffen des DLCs zu nennen, die die Community bereits ein wenig spalten: Während noch über das Balancing der Waffen selbst gestritten wird, die in mancher Augen ein wenig zu schwach wirken, freuen sich sehr viele Spieler über die Konsequenz der Unlock-Mechanik der neuen Schießeisen. So müssen die Soldaten erst haufenweise Medipacks verteilen, Kameraden wiederbeleben, Deckungsfeuer geben und Feinde markieren, bevor sie Zugriff auf die neuen Waffen erhalten - das sorgt für ein deutlich verbessertes Teamplay in den verschiedenen Modi, das den Spielspaß doch spürbar steigert.

Noch ist es sehr früh, von einem finalen Meinungsbild der Community zu sprechen, doch die Feuertaufe hat der DLC "They Shall Not Pass" offenbar sehr gut hinter sich gebracht, die neuen Spielmodi und Karten scheinen der Mehrheit der Fans sehr gut zu gefallen. Spannend wird es hier noch einmal werden, wenn in 14 Tagen die Spieler dazustoßen werden, die keine Premium User sind und bisher noch in die Röhre schauen müssen.

Wie gefällt euch der DLC bisher? Welche sind eure größten Kritikpunkte?