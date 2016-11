Battlefield 1 - So sieht ein kinoreifer »Battlefield-Moment« aus

Battlefield 1

Der Spieler sitzt an Bord eines Kampfjägers und bemerkt einen feindlichen Piloten, der ihm auf den Fersen ist. So beginnt dieser dokumentierte, magische Moment eines Battlefield 1-Spielers, der sich daraufhin zu einem waghalsigen Manöver entschließt. An dieser Stelle will ich euch nicht zu viel verraten, schaut euch die Szene einfach direkt an:

Derartige Szenen wirken auf den realistischen Schlachtfeldern von Battlefield 1 ganz besonders gut. Tatsächlich haben wir uns wohl in der Geschichte des Franchises noch nie so authentisch von Punkt A zu Punkt B gekämpft. Diese Authentizität allerdings fordert auch einen hohen Preis.

Habt hier auch schon einen Battlefield-Moment im neusten Spiel der Reihe erlebt?