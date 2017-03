Battlefield 1 - The Shall Not Pass: Neue Nahkampfwaffen & Waffen-Skins vorgestellt

Battlefield : They Shall Not Pass bietet uns sechs neue Nahkampfwaffen.

Neben den vier Maps Soissons, Verdun Heights, Fort de Vaux und Rupture sowie vielen weiteren Inhalten bringt der kommende Battlefield 1-DLC They Shall Not Pass sechs neue Nahkampfwaffen und Waffen-Skins mit sich, die uns YouTuber Westie in seinem Video genauer vorstellt (via VG 247).

Mehr: Battlefield 1: The Shall Not Pass-DLC im Test - Wie schlagen sich die Franzosen?

So dürfen wir unsere Gegner im Nahkampf zukünftig mit den Waffen Billhook, Nail Knife, Kukri, Saber, Cogwheel Club und Trench Fleur beharken. Jede einzelne können wir in unseren Standard-Loadouts ausrüsten. Die Prügel Nail Knife, Cogwheel Club und Trench Fleur können wir durch das Erfüllen von Assignments freischalten. Wie wir an die anderen kommen, ist noch nicht bekannt.

Außerdem dürfen wir uns auf eine Waffen-Skins freuen, die der DLC ins Spiel bringt. Für jede der sechs neuen Feuerwaffen gibt es neben dem Standard-Look je sieben Skins, aufgeteilt in die Kategorien Special, Distinguished und Legendary. Hier könnt ihr euch Westies Video ansehen.

Der Battlefield 1-DLC The Shall Not Pass lässt uns als Teil der französischen Armee in die Schlacht ziehen und erscheint am 28. März 2017 für PS4, Xbox One und den PC. Ohne Season Pass kostet uns die Download-Erweiterung rund 15 Euro. Besitzer des Premium-Passes dürfen sich bereits am 14. März 2017 in den DLC stürzen.

Freut ihr euch auf die neuen Inhalte, die der DLC mit sich bringt?