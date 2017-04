Battlefront 2 - Star Wars-Shooter erscheint im November

Battlefront 2 - Ankündigungstrailer zeigt zwei Minuten Action aus Singleplayer & Multiplayer

Auf Twitch und in Orlando ist gerade der Star Wars: Battlefront 2-Panel in vollem Gange und spendierte uns eine längere Version des kürzlich geleakten Teaser-Trailers zu Star Wars-Battlefront, da wird auf Twitter fast schon nebenbei der Release-Termin des Shooters verkündet.

Am 17. November 2017 ist es soweit und Star Wars: Battlefront 2 erscheint für PS4, Xbox One und PC.

Zudem wurden außerdem zwei Box-Arts veröffentlicht, die jeweils die Normale und etwas names Elite Trooper Deluxe Edition zeigen, die einige Pre-Order-Boni beinhaltet.

