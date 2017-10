Aktuell macht Star Wars: Battlefront 2 vor allem dank seiner umstrittenen Lootboxen von sich reden, da fliegt die Nachricht, dass das Spiel für Nintendo Switch veröffentlicht werden könnte, fast unter dem Radar.

In einem Interview mit GameSpot erklärt David Robillard, Produzent bei Motive Studios, die an der Singleplayer-Kampagne von Battlefront 2 beteiligt sind, dass die Option einer Switch-Version offenbar nicht vom Tisch ist. Publisher Electronic Arts würde die Möglichkeit in Betracht ziehen, allerdings sei es kein Projekt, das aktuell in Planung sei.

Ein Grund, der EA davon abhalten könnte, Battlefront 2 auf Nintendo Switch zu veröffentlichen, könnte die anspruchsvolle Frostbite Engine sein. EAs Engine wurde bisher noch nicht für Switch-Titel verwendet. Während beispielsweise die PS4- und Xbox One-Versionen von FIFA 18 Frostbite verwenden, wurde für die Switch-Variante eine andere Engine gewählt. Das könnte natürlich auch bei Battlefront 2 der Fall sein, sollte sich EA für eine Veröffentlichung auf Nintendo Switch entscheiden.

Während Star Wars: Battlefront 2 am 17. November für PS4, Xbox One und PC erscheint, dürfen sich Switch-Besitzer an diesem Tag immerhin über Skyrim freuen. Am 14. November erscheint außerdem Rockstars L.A. Noire Remastered, sowohl für PS4 und Xbox One als auch Nintendo Switch.

