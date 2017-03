Beeindruckend - 81-Jährige lernt das Programmieren & entwickelt eigenes Spiel

Masako Wakamiya auf dem TEDx-Event 2014.

Wo sehe ich mich in 60 Jahren? Vielleicht auf einer Insel, eingesponnen in einer Hängematte. Oder auf einem der sieben Planeten, die die NASA kürzlich entdeckt hat, falls die Dinge hier auf der Erde noch wilder werden, als sie ohnehin schon sind. Auf jeden Fall faulenzen, hab die vielen Jahre davor ja schon so viel gemacht. Masako Wakamiya gibt mir allen Grund dazu, meinen Lebensabend nochmal zu überdenken.

Die heute 81-jährige Japanerin hat 43 Jahre für eine Bank gearbeitet, bevor sie mit 60 Jahren lernte, den Computer zu benutzen. Zwei Jahrzehnte später ist sie selbst in die Untiefen der Computertechnik eingetaucht und präsentiert nun stolz ihr eigenes Mobile-Game.

Hinadan heißt das Spiel - eine Kombination aus den Worten "hina" (Puppe) und "dan" (Stufe) - bei dem wir zwölf traditionelle japanische Puppen in die korrekte Position bringen müssen. Hinadan ist derzeit für iOS erhältlich und kann im App Store heruntergeladen werden.

©NG YI SHU/MASHABLE

Wie Wakamiya gegenüber Mashable erklärt, habe sie sich das Programmieren von einer "jungen Person" aus Sendai, nordöstlich von Tokyo, nur via Skype und Facebook Messenger beibringen lassen. Die Bilder aus der App, habe ein Freund mit den Formen aus Microsoft Office entworfen.

"Ich habe diese App gemacht, weil viele Smartphone-Applikationen für jüngere Leute entworfen sind. Es gibt fast keine Apps, die ältere Menschen genießen können. Ich möchte ältere Leute dazu ermutigen, Computer zu benutzen und spaßige Erfahrungen zu machen."

Auf einem TEDx-Talk in Tokyo sprach Wakamiya 2014 über das Älterwerden in der digitalen Welt. Unten könnt ihr euch das Video ansehen. Sehr interessant und sehr beeindruckend.