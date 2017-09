Bethesda - Pete Hines deutet unangekündigtes Spiel für 2017 an & rudert danach wieder zurück

Im Zuge der PAX West gab Pete Hines, seines Zeichens Marketing und PR Vizepräsident bei Bethesda Softworks, ein Interview mit den Kollegen von Tek Syndicate. Hines plauderte über die Leistungen, die der Entwickler- und Publisher-Konzern in diesem Jahr erreiche, wie beispielsweise die Veröffentlichung einiger VR-Spiele und nahende Titel wie The Evil Within 2 oder Skyrim für die Nintendo Switch.

Dabei rutschte ihm heraus, dass Bethesda noch dieses Jahr ein Spiel veröffentlichen will, das der Öffentlichkeit bisher noch nicht einmal bekannt ist. Sobald weitere Fragen zum mysteriösen Titel gestellt wurden, blockte der Vizepräsident aber ab und ließ sich keine Details mehr entlocken. Den Ausrutscher könnt ihr im Video unten ab 2:30 selbst ansehen.

Schon wenig später ruderte Hines dann aber via Twitter zurück. So sollen wir am Besten seine Anmerkung einfach "ignorieren". Verpatzte Ankündigung oder falscher Versprecher?

I probably just had a concussion from the beating I took online and was rambling. Ignore. — Pete Hines (@DCDeacon) September 6, 2017

Ob Bethesda wohl wirklich etwas neues in der Tasche hat? Worauf hättet ihr Lust?