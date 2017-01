Beyond Good & Evil 2 - Erscheint im Sommer 2018 angeblich exklusiv für Nintendo Switch

Beyond Good & Evil (2) wird angeblich ein Semi-Reboot und erscheint im Sommer 2018 exklusiv für Nintendo NX.

Eine angebliche Quelle bei Ubisoft soll Let's Play Video Games verraten haben, dass Beyond Good & Evil 2 exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Twitter hat die Autorin die Information nachgereicht, dass es sich dabei um eine 12-monatige Exklusivität handelt und nach diesem Zeitraum auch für Xbox One und PS4 erscheinen wird. Über eine PC-Version wird nicht gesprochen. Erscheinen soll das neue BG&E im Sommer 2018:

BGE2 codename is Odyssey. Exclusive to Switch for 12 months only, retail and digital versions. after 12 months digital on PS4 and XB1.