BioWare - Mass-Effect-Schöpfer Casey Hudson zurück, wird Geschäftsführer

Vor fast genau drei Jahren meldeten wir, dass der Executive Producer Casey Hudson BioWare verlässt, um nach eigenen Aussagen "die nächste Stufe seiner Karriere" zu erklimmen und sich neuen Projekten zu widmen. Hudson war maßgeblich an der Entstehung der Mass-Effect-Trilogie beteiligt.

Nach einem kurzen Abstecher zu den Microsoft Studios, bei denen er als Creative Director mitwirkte, kehrt er nun zurück zu BioWare - und zwar als Geschäftsführer (General Manager) des Studios. Im dazu veröffentlichten Begrüßungsschreiben im BioWare-Blog schreibt Hudson, dass der Weggang von BioWare die "schwerste Entscheidung" seiner Karriere gewesen sei.

Hudson übernimmt damit die Funktion und Rolle des bisherigen Geschäftsführers Aaryn Flynn, der das Studio Ende Juli verlassen wird (und ebenfalls darüber einen Blog-Eintrag geschrieben hat).

Thank to you everyone for an unbelievable 17 years! https://t.co/nyOpDPlQNC