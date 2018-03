Am ersten Tag der Amazon Oster-Angebote könnt ihr direkt eure Spiele-Sammlung erweitern und Titel aus dem letzten Jahr nachholen, die ihr bisher liegen gelassen habt. Hierbei gibt es bis zu 40% Rabatt auf Spiele für die PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Natürlich erwarten euch zudem noch weitere interessante Deals am heutigen Tag. Unter anderem gibt es bis zu 50% Rabatt auf Fernseher von Samsung.

Großer Oster-Rabatt auf PS4-, Xbox One- & Switch-Spiele

Den Anfang machen erst einmal die Spiele. Hier findet ihr Spiele von EA, Bethesda, Activision, Bandai Namco und natürlich Nintendo. Beachtet, dass es die meisten Spiele sowohl für PS4, als auch für Xbox One im Angebot gibt, selbst wenn nur eine Plattform in der Auflistung erwähnt wird.

Bis zu 40% Rabatt auf Spiele

Bis zu 50% Rabatt auf Samsung-Produkte

Im Tagesangebot bekommt ihr den Samsung MU6199 mit einer Bildschirmdiagonalen von 65 Zoll für 1.009 Euro. Dieser verfügt über HDR und löst mit UHD auf. Die kleinere 40 Zoll-Variante gibt es für 419 Euro. Zudem gibt es noch eine Soundbar und einen Blu-ray-Player.

MicroSD-Karten für eure Nintendo Switch

Die Nintendo Switch ist nun seit etwas mehr als einem Jahr auf dem Markt und so langsam aber sicher dürften die ersten Speicherkarten und der Speicher der Konsole selbst voll sein. Wer hier wieder Bedarf auf sich zukommen sieht mit den Titeln für dieses Jahr, der kann heute bei Amazon günstige microSD-Karten kaufen.

Weitere Amazon-Deals des Tages