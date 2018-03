Black Panther - Superheldenfilm knackt Meilenstein & spielt 1 Milliarde US-Dollar ein

An diesem Wochenende feiert die Superhelden-Verfilmung Black Panther einen beachtlichen Meilenstein: Als fünfter Film des Marvel Cinematic Universe spielt er weltweit eine Milliarde US-Dollar ein. Das Berichtet das Magazin Variety. Grund für den Erfolg ist sicherlich auch die Tatsache, dass der Film erst vor Kurzem in China seine Premiere feierte.

5. Marvel-Film, der die Milliarde knackt

Den Rekord kann Black Panther bereits 26 Tagen nach Kinostart verzeichnen. Damit reiht sich der Film in die Riege von The Avengers, The Avengers 2: Age of Ultron, Iron Man 3 und The First Avenger: Civil War ein, die Marvel-Filme, ebenfalls die Milliarden-Hürde genommen haben.

Etwas mehr als die Hälfte der Einnahmen erzielte Black Panther in den USA (etwa 530 Millionen US-Dollar), international nahm der Blockbuster von Ryan Coogler circa 500 Millionen Dollar ein. Wir dürfen gespannt sein, ob und wie sich die Erfolgswelle des gefeierten Superhelden-Films fortsetzt.