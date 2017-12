Bloodborne - Dataminer entdecken neuen Bossgegner & können gegen ihn kämpfen

Bloodborne gehört ganz offensichtlich zu den Dingen, mit denen wir sehr lange Spaß haben können. Das liegt zwar natürlich auch an dem Titel selbst, aber nicht nur. Findige Dataminer durchforsten permanent die Eingeweide des Spiels und zerren neue Ungeheuerlichkeiten aus der Dunkelheit ans Tageslicht. Die scheuen Kreaturen haben es teilweise gar nicht ins fertige Spiel geschafft, schlummern aber trotzdem noch in der Tiefe des Spiel-Codes. Jetzt ist es wieder soweit: Dieses Mal wurde allerdings direkt ein kompletter Endgegner entdeckt, gegen den offenbar sogar gekämpft werden kann.

Nachdem wir bereits unterschiedliche Gegner- und Bosstypen sehen konnten, liefert der YouTuber Sanadsk nun einen ganzen Boss-Fight. Der Gegner namens The Great One scheint zwar nicht der allerschwierigste Widersacher zu sein, wir wissen aber auch nicht, auf welchem Level sich dieser Jäger befindet und über welche Werte er verfügt. Das Video ist in Zusammenarbeit mit dem Bloodborne-Modder ZullieTheWitch entstanden. Seht euch hier den Bosskampf an:

Glaubt ihr, dass da noch weitere Bosskämpfe auf uns warten?

