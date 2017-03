Bloodstained: Ritual of the Night - Kommt für Nintendo Switch, Wii U-Version eingestellt

Bloodstained: Ritual of the Night erscheint für Nintendo Switch.

Bloodstained: Ritual of the Night, der geistige Nachfolger zu Castlevania vom Symphony of the Night-Producer Koji Igarashi, erscheint nicht mehr für die Wii U. Stattdessen arbeiten die Entwickler an einer Nintendo Switch-Version.

In einem Kickstarter-Update wurden alle Backer über die Umstände informiert. Die Gründe sind nachvollziehbar: Wenn Bloodstained irgendwann 2018 erscheint, dürfte die Wii U niemanden mehr interessieren, zumal auch Nintendo die Konsole nicht mehr unterstützt.

Igarashi meint dazu:

"Zur Zeit unserer Kickstarter-Kampagne war die Wii U auf dem Höhepunkt ihrer Beliebtheit, doch die Situation hat sich seit dem Release der Nintendo Switch drastisch geändert. Diese Veränderung machte es schwierig, den nötigen Support des Hardware-Herstellers zu bekommen, was uns dazu bewog, die Entwicklung der Wii U-Version einzustellen und sich auf die Nintendo Switch zu konzentrieren."

Wer zu den Unglücklichen gehört, die Geld für die Wii U-Version gespendet haben, bekommt nun die Möglichkeit, auf eine andere Version zu wechseln. Alternativ könnt ihr euer Geld zurückfordern. Solltet ihr euch weder für das eine noch das andere entscheiden, erhaltet ihr automatisch die Switch-Version.

Habt ihr Bloodstained auf Kickstarter unterstützt?

Bloodstained: Ritual of the Night - Gameplay-Trailer aus der Entwicklung