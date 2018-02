Publisher 2K wird in diesem Jahr mit dem Release von Red Dead Redemption 2 im Oktober vermutlich viele Fans glücklich machen. Bereits Anfang 2019 soll bereits der nächste "heiß erwartete" Titel aus einem bekannten Franchise des Publishers erscheinen (via IGN).

"Schauen wir nach vorn, erwarten wir im Geschäftsjahr 2019 ein Rekordjahr für unsere Einkünfte, angeführt durch die kommenden Release von Rockstar Games' Red Dead Redemption 2 und einem heiß erwartetem neuen Titel, aus einem von 2Ks größtem Franchise."

Das angesprochene Geschäftsjahr endet am 31. März 2019. Dabei kommen vor allem zwei Spiele-Reihen aus dem Portfolio von 2K in Frage.

Borderlands 3 oder Bioshock?

Borderlands 3 scheint am wahrscheinlichsten. Entwickler Gearbox hat 2017 auf der PAX West in einem Panel angedeutet, dass 90 Prozent des Studios an einem Spiel arbeiten, auf dass die Fans warten. Nach dem enttäuschenden Battleborn, kann damit eigentlich nur Borderlands 3 gemeint gewesen sein. Neben Destiny 2 und Anthem käme dann noch ein weiterer Online-RPG-Shooter dazu.

Alternativ hätte 2K noch Bioshock im Programm. Theoretisch wäre auch hier ein bisher unangekündigter Nachfolger möglich. Der nächste große Termin des Publishers ist der 26. Oktober 2018. Dann erscheint Red Dead Redemption 2 für PS4 und Xbox One.