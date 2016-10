Bud Spencer & Terence Hill - Offizieller Brawler »Slaps and Beans« angekündigt

Slaps and Beans ist ein Spiel rund um Bud Spencer und Terence Hill mit offizieller Lizenz.

Bud Spencer und Terence Hill kriegen mit Slaps and Beans endlich ihre eigene Actionkomödie im Videospielformat. Via Kickstarter soll der Brawler finanziert werden, ein Link zur Crowdfunding-Kampagne findet sich hier.

Slaps and Beans basiert auf der Gamejam-Demo Schiaffi & Fagioli, was nichts anderes als Slaps and Beans im Italienischen bedeutet. Die Demo kann schon heute ausprobiert werden, auch wenn die Entwickler die Grafik mittlerweile massiv aufgehübscht haben.

Mehr: Meldung und Download-Link zu Schiaffi & Fagioli

Was ist Slaps and Beans nun? Der Titel erinnert an klassische Sidescroll-Brawler wie Double Dragon und zitiert natürlich viele der Kultfilme und Szenen des Duos. Zwischen den Levels soll es Minispiele wie Hot-Dog-Essen und das Rennen mit dem roten Wüstenbuggy aus dem Film Zwei wie Pech und Schwefel geben.

Insgesamt 130.000 Euro sollen für das offizielle Spiel um Bud Spencer und Terence Hill zusammenkommen. Stretch Goals gibt es in Form von Konsolenversionen (Slaps and Beans erscheint vorerst nur für PC) und der Lizenzierung der offiziellen Filmsoundtracks für noch mehr Authentizität. Zum Zeitpunkt der News verbleiben noch 44 Tage für die Finanzierung von Slaps and Beans.

