Bully: Die Ehrenrunde - Rockstar-Klassiker ab sofort auf Xbox One spielbar

Bully: Die Ehrenrunde

Wie Microsoft auf ihrer Übersichtsseite enthüllt hat, ist ab sofort dank der Abwärtskompatibilität ihrer neusten Konsole der Rockstar-Klassiker Bully: Die Ehrenrunde auf der Xbox One spielbar. Dieses Spiel, das in der ersten Auflage für die PS2 noch Canis Canem Edit hieß, macht uns zu einem Teenager namens Jimmy Hopkins, der ganz frisch an der Bullworth Academy angekommen ist. Hier muss er sich gegen andere Bullies und Lehrer durchsetzen und dabei durch eine halbwegs offene Spielwelt schlurfen.

Die übrigen Spiele-Klassiker, die Microsoft gemeinsam mit Bully für die Xbox One kompatibel gemacht hat, sind Catherine, Planets Under Attack, Raskulls und Skydice: Proximity Flight.

