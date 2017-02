Kehrt die Reihe nach Call of Duty: World at War zum Weltkriegs-Setting zurück?

Das ist ja jetzt sehr interessant. Während Activision im aktuellen Quartalsbericht davon redet, dass die Call of Duty-Reihe wieder zurück zu ihren Wurzeln finden soll, wird ein zwei Jahre altes Video wieder an die Oberfläche gespült, in der Sledgehammer Games-Mitbegründer Michael Condrey den Berliner Reichstag besucht.

Am 24. April 2015 war Condrey im Rahmen der International Games Week in Berlin und hat es sich dabei nicht nehmen lassen, auch den Reichstag zu besuchen. Dort betont er die Wichtigkeit des Gebäudes für die Weltgeschichte aber eben auch für das Call of Duty-Franchise, das hier bekanntlich seine Wurzeln hat.

Wenn wir uns dann vor Augen halten, dass Activision-CEO Eric Hirshberg sagte, dem neuen Sledgehammer Games-Ableger von Call of Duty wurde vor 2 Jahren das grüne Licht gegeben, dann müssen wir wohl nur noch 1 und 1 zusammenzählen. Aber vielleicht hat das ja auch gar nichts zu bedeuten, das wird die Zeit zeigen.

Glaubt ihr, dass das nur Zufall ist?