Es war eigentlich nur noch eine Formsache, aber jetzt ist es offiziell: Der jährliche Call of Duty-Ableger entsteht 2018 bei den Entwicklern von Treyarch. Wie Coddy Johnson, COO bei Activision, im Rahmen einer Investorenkonferenz bekannt gab, dürfen sich die Investoren des Studios auf den kommenden Herbst freuen.

"In diesem Herbst planen wir die Erwartungen der Fans mit einem neuen Release von Treyarch zu übertreffen, den Machern von Black Ops, dem erfolgreichsten Sub-Franchise der Call of Duty-Geschichte, und wir können es kaum erwarten, euch in den nächsten Konferenzen mehr dazu zu verraten."

Looking forward to the year ahead. . . we can’t wait to share more! — Treyarch Studios (@Treyarch) February 8, 2018

Zwar hat Activision weder das Setting noch Details zum Gameplay offiziell gemacht, aber die ausdrückliche Betonung der Black Ops-Reihe passt zu den aktuellen Gerüchten, dass uns im Herbst ein Release von Call of Duty: Black Ops 4 erwartet. Erwarten können wir die Enthüllung des nächsten Call of Duty-Teils erfahrungsgemäß zwischen April und Mai.

Kommt CoD: Black Ops 4 im Herbst 2018?

Auf die Nachfrage, wie es mit der Zukunft von Call of Duty aussieht, sagte Publishing CEO, Eric Hirshberg, dass er das beste 3-Jahres-Lineup der Call of Duty-Geschichte erwartet.

"Ganz allgemein gesprochen würde ich sagen, dass unsere Strategie für Call of Duty funktioniert. WWII ist ein Blockbuster. Wir haben eine lebendige Black Ops-Community, die sich auf das kommende Treyarch-Spiel freut. Ganz ehrlich, ich wünschte, ich könnte mehr dazu sagen, was wir auf Lager haben, weil ich so aufgeregt bin, aber es genügt zu sagen, dass ich denke, wir haben das beste 3-Jahres-Lineup der Call of Duty-Geschichte vor uns und das soll angesichts der Franchise-Geschichte was heißen.



Und ich glaube, wir haben gleich mehrere verschiedene Spiele-Universen zur Hand, die unsere Spieler lieben, also kommt da offensichtlich noch mehr."

Call of Duty 2018 erscheint voraussichtlich im Herbst für PS4, Xbox One und PC.