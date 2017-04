Call of Duty - Candy Crush-Macher arbeiten an Mobile-Ableger zur Shooter-Reihe

Das neue Call of Duty soll angeblich wieder im Zweiten Weltkrieg spielen.

Vielleicht könnt ihr euch ja noch daran erinnern, dass Publisher Activision vor einiger Zeit stolze 5,9 Milliarden US-Dollar auf den Tisch gepackt hat, um die Candy Crush-Macher von King aufzukaufen. Diese überraschende Zusammenarbeit scheint nun die ersten Früchte tragen zu wollen, denn wie ein aktuelles Job-Angebot auf der King-Website verrät, plant der Entwickler einen Mobile-Ableger der Call of Duty-Reihe.

In der Stellenausschreibung heißt es:

"Wir sind ein neues King-Team mit Sitz in Stockholm, Schweden, und wir arbeiten an einem aufregendem neuen Projekt. Das Team adaptiert Call of Duty, eines der kultigsten Videospielfranchises aller Zeiten, als eine Mobile-Erfahrung. Das ist eine seltene und aufregende Gelegenheit. Unsere Herausforderung ist es, eine Call of Duty-Erfahrung für Mobile-Geräte zu entwerfen, dass einerseits die von Fans geliebte Konsolen-Erfahrung überträgt und andererseits neue Wege auf Mobile beschreitet und das Genre neu definiert."

Das Projekt sucht einen Art Director, einen Level Designer, einen Senior Systems Designer sowie einen Senior UX/UI Designer, das Call of Duty-Spiel für Mobile scheint also noch in den Kinderschuhen zu stecken.

Glaubt ihr, dass Call of Duty auch auf iOS und Android funktionieren kann?