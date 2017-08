"Tour of Duty" - Call of Duty-Dokumentation verrät ursprünglichen Namen der Reihe

Publisher Devolver Digital ist bisher eigentlich eher für Indie-Titel wie Hotline Miami oder wahnwitzige E3-Pressekonferenzen bekannt, nicht aber für Filme oder gar Dokumentationen. Umso überraschender die Ankündigung also, dass sich die Verantwortlichen gerade an einer vollwertigen Dokumentation über die weltberühmte "Call of Duty"-Reihe versuchen.

Der 93-minütige Film unter der Leitung von Jonathan Beales widmet sich besonders dem Werdegang der Reihe. Dabei soll verdeutlicht werden, wie es das Franchise, das zu Beginn mit starker Konkurrenz zu kämpfen hatte, letztendlich doch über Jahre hinweg den metaphorischen Shooter-Thron erklommen hat. Doch auch abseits davon sollen viele unbekannte Informationen ans Tageslicht kommen - wusstet ihr zum Beispiel, dass die Reihe ursprünglich mal "Tour of Duty" heißen sollte?

Interessant ist außerdem, dass die Doku inoffiziell ist, also nicht von Activision in Auftrag gegeben wurde. Vielleicht können wir dadurch eine etwas ehrlichere Zeichnung der kontroversen Reihe erwarten.

Die Dokumentation hört auf den äußerst geistreichen Namen "CODumentary" und wird ab dem 19. September weltweit auf Steam und "Video on Demand"-Diensten wie Youtube, Netflix und Co. zur Verfügung stehen. Einen Trailer zum Film könnt Ihr unterhalb dieser Zeilen begutachten: