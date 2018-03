Nach Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered könnte uns auch eine Neuauflage des Nachfolgers für die aktuelle Konsolengeneration erwarten. Die italienische Sparte von Amazon hat nämlich Call of Duty: Modern Warfare 2 als Standalone-Version für die PS4 und Xbox One gelistet (via IGN).

Mittlerweile wurden die Listings offfenbar wieder entfernt, die Kollegen von IGN haben allerdings einen Screenshot gemacht:

Preis & Release ebenfalls gelistet

Sogar ein angebliches Release-Datum und ein Preis wird bereits aufgeführt: Erscheinen soll Call of Duty: Modern Warfare 2 bereist am 30. April 2018 und soll 19,99 Euro kosten. Dabei handelt es sich wohl aber nur im Platzhalter.

Der 30. April erscheint als Release-Datum unwahrscheinlich, da die Zeitspanne zwischen Ankündigung und Release unverhältnismäßig kurz ausfallen würde. Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered erschien beispielsweise erst ein halbes Jahr nach der offiziellen Ankündigung.

Offiziell bestätigt ist die grafisch aufpolierte Rückkehr des Shooters damit natürlich nicht. Allerdings ist das Amazon-Listing nicht der erste Hinweis auf eine mögliche Remastered-Version von Modern Warfare 2.

hmmm...where's that? ;) We've been making some changes, more info soon. pic.twitter.com/o193hrvdTw — Raven Software (@RavenSoftware) March 14, 2018

Raven Software, das Studio hinter der Remastered-Version des ersten Modern Warfares, hat vor einigen Tagen auf Twitter ein Bild gepostet, das einige Fans als Ausschnitt des Intros von Modern Warfare 2 erkannten. Man habe einige Änderungen vorgenommen und wolle bald mehr Infos preisgeben, heißt es im Twitter-Post.

Der neueste Ableger des Call of Duty-Franchises ist übrigens Call of Duty: Black Ops 4, das am 12. Oktober für PS4, Xbox One und PC erscheint.

Würdet ihr Modern Warfare 2 nochmals auf der PS4 und Xbox One spielen wollen?