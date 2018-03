Mit Call of Duty: Black Ops 4 ist der neueste Ableger der Shooter-Reihe für den 12. Oktober 2018 bereits angekündigt und gesetzt. Wie ein Synchronsprecher nun womöglich geleakt hat, könnte uns danach Call of Duty: Modern Warfare 4 erwarten.

Erscheint Modern Warfare 4 2019?

Der britische Schauspieler Craig Fairbrass ist unter anderem für seine Sprecherrollen als Gaz und Ghost in den Modern Warfare-Spielen bekannt. Mit seiner Twitter-Bio sorgt Fairbrass nun für Spekulationen (via Comicbook).

In der Beschreibung des Schauspielers ist nämlich "Call of Duty -Modern Warfare 1/2/3/4" zu lesen gewesen. Das wiederum könnte bedeuten, dass der Sprecher gerade an einem Nachfolger von Call of Duty: Modern Warfare 3 arbeitet, den Publisher Activision noch gar nicht offiziell bestätigt hat. Fairbrass hat den Eintrag mittlerweile wieder umgeschrieben. Einen Screenshot liefert aber Comicbook.

Modern Warfare 2 Remaster im Anflug?

Angeblich ist eine Neuauflage in Arbeit – aber ohne Multiplayer

Nun lesen wir "Call of Duty 4 - Modern Warfare 1/2/3" in Fairbrass' Twitter-Bio. Vielleicht hatte der Schauspieler zuvor auch nur die Zahlen im Titel durcheinander gewürfelt. Schließlich heißt das erste Modern Warfare ja offiziell Call of Duty 4: Modern Warfare. Möglicherweise war er aber tatsächlich etwas voreilig und hat seinen Fehler wieder korrigiert.

Entwicklerstudio Infinity Ward brachte mit Call of Duty: Infinite Warfare 2016 sein letztes Spiel heraus. Im nächsten Jahr dürften die Entwickler wieder mit einem neuen Call of Duty aufschlagen. Dass es sich dabei wirklich um Modern Warfare 4 handelt, ist nicht ausgeschlossen. Schließlich gehören die Modern Warfare-Spiele mit zu den erfolgreichsten Teilen der CoD-Reihe.