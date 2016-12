Call of Duty: Modern Warfare Remastered - Kostenloses Update bringt 6 neue Maps & 2 neue Modi

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Wir wissen bereits, dass wir bei der Neuauflage Call of Duty: Modern Warfare Remastered in den Genuss aller Original-Maps kommen sollen. Jetzt steht fest, wann es soweit ist: Mit dem großen kostenlosen Dezember-Update liefert Activision am 13. Dezember sechs neue Maps und zwei neue Modi für den Multiplayer. Neben einer weihnachtlich dekorierten Winter Crash-Karte können wir uns auf die Maps Strike, Pipeline, Showdown, Bloc, Wet Work und Countdown freuen. Außerdem kommen die beiden Modi Gun Game und Hardpoint hinzu.

Activision hat dazu einen sehr coolen und intensiven Trailer veröffentlicht, den ihr euch weiter unten ansehen könnt. Es gibt allerdings leider immer noch keine neuen Informationen zu einem möglichen Standalone-Release von Call of Duty: Modern Warfare Remastered. Momentan kommen nur die Käufer der Legacy-, Digital Deluxe- oder Legacy Pro-Editionen von Call of Duty: Infinite Warfare in den Genuss der Neuauflage.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered - Gameplay-Trailer stellt das Dezember-Update vor

Freut ihr euch auf das Update?