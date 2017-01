Call of Duty: People's Army - Angeblicher Leak mit Vietnam-Setting als Fälschung entlarvt

Wohin verschlägt es die Krieger im nächsten Call of Duty? Aktuelle Gerüchte tippen auf ein Vietnam-Szenario.

Nach Battlefield 1, das im Ersten Weltkrieg spielt, fragen sich viele Call-of-Duty-Fans, wohin die Reise im diesjährigen Ableger der Shooter-Serie gehen wird. Dabei steht eine Reise "zurück in die Vergangenheit" auf zahlreichen Wunschzetteln ganz oben. Der anonyme Twitter-User 766f6e7461 hat diese Hoffnungen der Fans in einem aufwendig gemachten Fake-Leak in Szene gesetzt und behauptet, als Besucher eines geheimen VIP-Presse-Events bereits das neue Call of Duty gesehen zu haben.

Im currently at an event I and in the VIP zone I've been able to capture this. I'll try to record l8ter @TmarTn @LongSensationYT @TheGrefgYT pic.twitter.com/I0ctpmVMtp — 766f6e7461 (@766f6e7461) January 17, 2017

Kurze Zeit später folgten neben Screenshots auch ein kurzes Video:

Call of Duty: People's Army solle der neue Teil angeblich heißen und dieser Name weise auf den Vietnamkrieg hin.

Mehr: Call of Duty: Vietnam - Die mögliche Rückkehr darf nicht zum Rückschritt werden

Ein eindeutiges Indiz dafür, dass es sich um eine Fälschung handelt, lieferte aber der User xMaccabix. Er fand heraus, dass einer der Hintergründe ein berühmtes Gemälde zeigt, das im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist:

CBA to go thru all assets but the calling card is a famous ww2 pic by tom lea called 2000yrd stare @LongSensationYT pic.twitter.com/T0Xp8G5FNd — Adam (@xMaccabix) January 17, 2017

Ein weiterer User namens Cpt_Rutger entdeckte außerdem einen Screenshot aus Bad Company 2. Spätestens jetzt sollte jeder Zweifel ausgeräumt sein: