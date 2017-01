Call of Duty - Spielt der neue Teil wieder in der Vergangenheit?

Spielt Call of Duty 2017 wieder in der Vergangenheit? Ein Neujahrs-Gruß von Sledgehammer Games könnte das andeuten.

Nachdem sich die Shooter-Reihe Call of Duty in den vergangenen Jahren thematisch immer weiter in die Zukunft gewagt hat, ging es für die Konkurrenz aus dem Hause Electronic Arts in die entgegengesetzte Richtung: Battlefield 1 thematisierte erstmals den Ersten Weltkrieg. Und das durchaus erfolgreich.

Gut möglich also, dass es nun auch bei Call of Duty wieder eine Kehrtwende gibt. Das zumindest meinen einige Fans in einem Neujahrsgruß von Michael Condrey erkannt zu haben. Der veröffentlichte nämlich auf Twitter ein Bild einer M1911 Pistole - und die kam sowohl im Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie im Korea- und Vietnamkrieg zum Einsatz.

Merry Christmas everyone, hope your day is joyous. Did you see our @SHGames card: https://t.co/c2DvVXW5ju? Now, can you unsee our runner-up? pic.twitter.com/v0cY4TfllD — Michael Condrey (@MichaelCondrey) December 25, 2016

Bisher keine Bestätigung

Zur Erinnerung: Condrey ist einer der Gründer des Entwicklerstudios Sledgehammer Games, das dieses Jahr für den jährlichen Ableger der Call of Duty-Reihe verantwortlich ist. Und tatsächlich hat das Team sogar schon einmal an einem CoD-Teil im Vietnamkrieg gearbeitet - kommen die alten Assets jetzt also doch noch zum Einsatz?

Weder Condrey noch der zuständige Publisher Activision wollten die ausgelösten Spekulationen bisher kommentieren. Handfeste Neuigkeiten sind deshalb wohl erst für April oder Mai zu erwarten: In diesem Zeitraum wurden bisher die meisten Ableger der Shooter-Reihe angekündigt.

Werbung oder Wahrheit - Call of Duty: Infinite Warfare - Superlative bis zum Umfallen