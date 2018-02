Call of Duty-Film - Sicario 2-Regisseur soll Regie führen

Call of Duty soll in Zukunft nicht nur auf PS4 & Co für Furore sorgen, sondern auch die Kinoleinwand erobern. Die Verfilmung entsteht bei den eigens für derartige Projekte ins Leben gerufenen Activision Blizzard Studios. Wie Variety schreibt, befindet sich der Sicario 2: Soldado-Regisseur Stefano Sollima jetzt offenbar in Gesprächen mit dem Filmstudio und kommt für den Regiestuhl in Frage.

Es tut sich was beim ersten CoD-Film

Dass Call of Duty ins Kino kommt, steht schon eine ganze Weile fest. In welche Richtung der erste Film gehen soll, verraten die Verantwortlichen aber noch nicht. Es gibt bisher keine Angaben zum Plot, dem Setting oder der Ära, in der der Streifen spielt. Außer den Produzenten Stacey Sher, Nick van Dyk und Bobby Kotick gibt es auch noch keine handfesten Informationen zu den Beteiligten wie beispielsweise den Drehbuchautoren. Auch dass Stefano Sollima auf dem Regiestuhl Platz nimmt, steht noch nicht fest.

Spiele als Filme - Die Geschichte der Game-Verfilmungen ansehen

Activision plant ein Call of Duty-Kinouniversum à la Marvel

Das erste Call of Duty-Filmprojekt befindet sich anscheinend noch in einem recht frühen Entwicklungsstadium. Es soll aber der Beginn von etwas Großem werden. Schon vor einigen Monaten hieß es aus der Richtung Activision Blizzard, dass das Unternehmen ein umfangreiches Kino-Universum zu Call of Duty plane. Mehrere Filme sollen wie beim Marvel Cinematic Universe (MCU) ineinander greifen. Ein Black Ops-Film sei genauso denkbar wie einer mit Modern Warfare-Ausrichtung oder ein Streifen, in dem die unterschiedlichen Elemente gemischt werden.

Call of Duty-Verfilmungen

Activision will das CoD-Publikum erweitern

Der neueste Videospielteil Call of Duty: WW2 sorgt seit November des letzten Jahres für klingelnde Kassen bei Activision.

Welches Call of Duty-Spiel würdet ihr als erstes verfilmen?