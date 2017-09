Call of Duty: WW2 - Limitiertes Bundle mit PS4 im Militär-Look angekündigt

Sony hat ein limitiertes PS4-Bundle für Call of Duty: WW2 angekündigt, das zum Launch des Weltkriegsshooters am 3. November 2017 erscheint. Darin finden wir nicht nur das Spiel und einen oliv-grünen DualShock 4-Controller, sondern auch - aber nur, wenn wir ganz genau hinschauen - eine 1TB-PS4-Konsole in Tarnfarben. (via PlayStation.Blog)

Das Call of Duty: WW2-PS4-Bundle bietet euch 30 Tage Vorabzugriff auf die DLC-Map-Packs für die PS4 und kommt außerdem mit einigen zusätzlichen Download-Inhalten:

Divisions-Pack: Fünf Premium-Ausrüstungssets für jede Multiplayer-Division

Nazi-Zombies-Pack: Waffen-Camouflage-Skin für den Zombies-Modus

Waffen-Unlock-Token: Permanentes Freischalten einer Waffe eurer Wahl

Zusätzlich dazu wird es noch weitere Call of Duty: WW2-PS4-Bundles geben. Obendrauf spendiert euch Sony einen Download-Gutschein für die Vollversion des PlayLink-Partyspiels That's You.

Call of Duty: WW2-Paket mit PS4 mit 1 TB in limitierter Auflage

Paket mit PS4 mit 500 GB in Jet Black

Paket mit PS4 mit 1 TB in Jet Black

Paket mit PS4 mit 1 TB in Jet Black mit 2 DUALSHOCK 4 Wireless-Controllern in Jet Black

Paket mit PS4 Pro mit 1 TB in Jet Black

Call of Duty: WW2 erscheint außerdem für Xbox One und den PC.

Wie findet ihr die Tarnfarben-PS4?

