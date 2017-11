In den letzten Teilen der Call of Duty-Serie gab es im Multiplayer immer eine besonders starke Fähigkeit, die alle gegnerischen Spieler auf der Karte tötet. Dafür war es nötig 25 Gegner zu erwischen, ohne selbst dabei zu sterben. Weil die Fähigkeit so mächtig war, wurde sie in der Community spielübergreifend oft als "Nuke" betitelt, auch wenn sie in Call of Duty: Modern Warfare 2 und Call of Duty: Ghosts eigentlich anders hieß.

Mehr: Call of Duty: WW2 im Test - Geglückte Weltkriegs-Rückkehr

Nun konnten mehrere Streamer bestätigen, dass es diese Fähigkeit auch in den neuesten Ableger Call of Duty: WW2 geschafft hat. Dieses Mal kommt die Fähigkeit in Form der V2-Rakete. Um den Zünder betätigen zu können, müsst ihr 25 Abschüsse mit euren normalen Waffen erzielen. Außerdem müsst ihr jede der fünf Divisionen mindestens bis zum ersten Prestige-Rang gelevelt haben. Im hier eingebetteten Stream wird der Killstreak bei 07:35 min eigesetzt.