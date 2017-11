Call of Duty: WW2 - Alle Missionen der Solo-Kampagne im Überblick

Am 3. November erscheint Call of Duty: WW2 für die PS4 und die Xbox One. Damit kehrt die Shooter-Serie zu ihren Wurzeln, nämlich dem Zweiter-Weltkrieg-Setting, zurück. Neben Multiplayer- und Zombie-Modi gibt es natürlich auch wieder die obligatorische Kampagne für Einzelspieler. Darin schlüpft ihr in die Uniform des amerikanischen Soldaten Ronald "Red" Daniels, der zusammen mit tausenden anderen Soldaten am D-Day in der Normandie landet und im Anschluss an der Westfront gegen die Wehrmacht kämpft.

Zur Spielzeit der Kampagne von CoD: WW2 sind bereits erste Angaben aufgetaucht, wir haben zudem eine Liste der einzelnen Missionen der Solo-Kampagne. Ihr findet nachfolgend die Namen und die Schauplätze (in Klammern) der einzelnen Missionen aus der US-Version des Spiels - Achtung: Spoiler!. Für alle weiteren Informationen verweisen wir auf unseren Test zu CoD: WW2, der am Morgen des 3. November erscheinen wird.

Alle Missionen der Solo-Kampagne von CoD: WW2 im Überblick

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

1) D-Day (Omaha-Beach/Normandie)



2) Operation Cobra (Caen)



3) Stronghold (Marigny)



4) S.O.E. (Falaise)



5) Liberation (Paris)



6) Collateral Damage (Aachen)



7) Death Factory (Hürtgenwald)



8) Hill 493 (Hürtgenwald)



9) Battle of the Bulge (Ardennen)



10) Ambush (Ardennen)



11) The Rhine (Brücke von Remagen)



+ Epilog



Freut ihr euch auf Call of Duty: WW2?