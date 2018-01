Wenn ihr im Multiplayer von Call of Duty: WW2 schnell aufleveln und Prestige erreichen wollt, dann greift euch das Double-XP-Event an diesem Wochenende dabei gehörig unter die Arme.

Call of Duty: WW2 - Doppelte XP bis Montag, den 8. Januar

Der Doppelte XP-Bonus ist ab sofort aktiv und gewährt uns bis Montag, den 8. Januar 2018, auf PS4, Xbox One und dem PC sowohl doppelte Erfahrungspunkte als auch doppelte Waffen-XP. Um welche Uhrzeit das Event genau endet, haben Sledgehammer Games aber nicht bekanntgegeben.

Mit dem Resistance-DLC erhält Call of Duty: WW2 am 30. Januar 2018 seine bisher "größte und aufregendste" Erweiterung für die PS4. Der kommende DLC bringt unter anderem neue Multiplayer-Maps und eine zusätzliche Karte für den Kriegsmodus. Etwa einen Monat später soll Resistance auch für die Xbox One folgen. Seht euch den Trailer unten an: