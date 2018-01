Call of Duty: WW2 - Community-Event bringt beliebten Prop Hunt-Modus, neue Waffen & mehr

In Call of Duty: WW2 startet morgen ein Community-Event, das sich The Resistance nennt. Damit geht ein Update einher, das unter anderem eine ganz neue Division und das passende Zubehör sowie neue Waffen, Doppel-XP-Playlists und neue Modi bringt. Beziehungsweise zwei bekannte Modi: Demolition feiert ein Comeback und auch in Call of Duty: WW2 gibt es bald für kurze Zeit den beliebten Prop Hunt-Modus.

Versteckspiel mit Waffen

Dabei handelt es sich im Endeffekt um ein riesengroßes Versteckspiel für Fortgeschrittene: Ein Spieler tarnt sich als Objekt, das sich perfekt in die Umgebung einfügt und versteckt sich. Die anderen versuchen, ihn zu finden und zu erledigen. Allerdings kostet sie jeder Schuss Lebensenergie, sie müssen also gut haushalten.

Rückkehr eines Fan-Favourites

Prop Hunt war bereits beim Remaster von Call of Duty: Modern Warfare mit an Bord und erfreut sich in vielen Spielen größter Beliebtheit. Es gibt einen entsprechenden Modus in Garry's Mod sowie in Team Fortress 2 und auch für das Original-Call of Duty 4 existiert eine Prop Hunt-Mod.

Im Resistance-Trailer wird der Prop Hunt-Modus nur ganz zum Schluss kurz angeteast, auf der offiziellen Webseite findet ihr aber noch mehr Details und die offizielle Bestätigung. Demolition und Prop Hunt werden während des Community-Events nur eingeschränkt spielbar sein und danach wohl erst einmal wieder in der Versenkung verschwinden. Prop Hunt können wir in der Zeit vom 6. bis zum 12. Februar und vom 20. bis zum 27. Februar spielen.

Welche Modi wünscht ihr euch noch zurück?

