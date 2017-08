Call of Duty: WW2 - Entwickler beantwortet Fanfragen zur Story, dem Zombie-Modus & mehr

Call of Duty: WW2 soll seinen Machern zufolge am Besten das für Gaming werden, was Der Soldat James Ryan für den Film darstellt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, sind die Entwickler kreuz und quer durch Europa gereist, haben unzählige Bücher gewälzt und noch mehr Fotos gemacht. Sledgehammer Games-Chef Glen Schofield enthüllt einige Details beim Beantworten von Fanfragen auf Twitter.

A different creative challenge. We did the future and modern, we wanted to do the past. The epic battles, the sacrifice and honor. — Glen Schofield (@GlenSchofield) August 15, 2017

Zum Beispiel heißt es dort, dass die Entscheidung, das nächste Call of Duty im Europa des Zweiten Weltkriegs anzusiedeln, einstimmig gefallen sei. Verantwortlich dafür seien aber zum Beispiel auch persönliche Verbindungen zu den historischen Ereignissen gewesen. Wie beispielsweise die Tatsache, dass die Großeltern einiger Entwickler im Zweiten Weltkrieg in Europa eingesetzt wurden.

Probably the amount of research. I never had any idea how much we'd be reading, watching, studying and traveling to get it right. — Glen Schofield (@GlenSchofield) August 15, 2017

Um den Geist der jeweiligen Locations einzufangen und ein möglichst realistisches sowie akkurates Ergebnis zu erzielen, habe das Team extrem viel Zeit in Nachforschungen, Reisen und Aufnahmen investiert. Sledgehammer Games-Mitarbeiter haben unterschiedliche Orte in Belgien, Deutschland, Frankreich und Luxemburg besucht, was extrem wichtig für das Spiel gewesen sei. Auch in punkto Waffen habe man sich mit Experten beraten sowie haufenweise Geschichtsbücher und Schießstände konsultiert.

A lot of research- books, real guns, shooting ranges, experts and very good 3D modelers. — Glen Schofield (@GlenSchofield) August 15, 2017

Die Singleplayer-Story von Call of Duty: WW2 sehen wir in erster Linie durch die Augen des Haupt-Protagonisten. Es soll allerdings auch Passagen geben, in denen wir das Geschehen als Teil eines Platoons erleben und mit unseren Kameraden zusammenarbeiten müssen. Auf die teilweise offenbar sehr emotionale Story sei Sledgehammer Games ganz besonders stolz, wie Glen Schofield erklärt.

They had to conform to our laws of gravity and believability. Meaning they weren't demons or ghosts but based on humans. Much more too. — Glen Schofield (@GlenSchofield) August 15, 2017

Im Nazi Zombies-Modus bekommen wir es übrigens nicht mit irgendwelchen Dämonen oder Geistern zu tun. Die Zombies basieren auf Menschen und sollen einigermaßen glaubwürdig sein, darum gehorchen sie zum Beispiel auch den Gesetzen der Schwerkraft. Glen Schofield betont, dass sich der Horde-Modus von denen der anderen CoD-Teile deutlich unterscheide und beschreibt das Nazi Zombies-Vergnügen als "einzigartig, einladend und trotzdem verstörend".

Was hättet ihr ihn gefragt?