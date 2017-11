Call of Duty: WW2 - Lootboxen fallen vom Himmel & alle dürfen beim Öffnen zuschauen

Seit Call of Duty: Advanced Warfare hat auch die Shooter-Reihe mit Lootboxen Bekanntschaft gemacht. Auch im neuesten Ableger, Call of Duty: WW2, können Spieler daher die Beutekisten verdienen. Und wie ein Reddit-Nutzer, der mehrere Tage vor offiziellem Release eine Version bekommen hat, herausfand, öffnen wir die Kisten nicht in einem Menü, sondern in der Multiplayer-Lobby. Diese Lobby ist für 48 Spieler ausgelegt und quasi ein "Social-Hub" auf dem berühmten Normandie-Strand.

Spieler können sich dort relativ frei bewegen, eine Lootbox ordern, die dann vom Himmel fällt und ihren Inhalt preisgibt. Der Reddit-Nutzer erklärt weiter, dass andere Spieler die Belohnungen zwar sehen, aber nicht stehlen können. Die Lootboxen sollen keine Waffen oder dergleichen enthalten, sondern nur kosmetische Items.

Call of Duty: WW2 erscheint in wenigen Tagen am 3. November 2017 für PC, Xbox One und Playstation 4.

