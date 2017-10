Call of Duty: WW2 - Mann stiehlt offenbar PS4-Spiele aus Sony-Fabrik & wird erwischt

In Terre Haute im US-Bundesstaat Indiana hat sich offenbar ein bemerkenswertes Verbrechen zugetragen: Ein Mann soll mehrere physische Kopien von Call of Duty: WW2 aus einer CD,- DVD- und Blu-ray-Fabrik von Sony geklaut und anschließend auf eBay für 45 US-Dollar zum Verkauf angeboten haben. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle sei der Verdächtigte festgenommen worden. Ihm wird nun Diebstahl von geistigem Eigentum vorgeworfen.

Allerdings bleibt unklar, wie der Mann an die Spiele gekommen sein soll, da er offenbar gar nicht in der Sony-Fabrik arbeitet. Bereits Anfang des Monats seien mehrere Spiele gestohlen worden, und zwar sowohl Call of Duty: WW2 als auch Madden NFL 18, wie Sprecher der Sony DADC-Fabrik erklären. Dem lokalen Newssender WTHITV10 zufolge lagen gegen den verdächtigten Mann auch Ermittlungen wegen Drogen-Delikten vor.

Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November für PS4, Xbox One und PC.

Was glaubt ihr, wie der Verdächtigte an die Spiele gekommen sein könnte?

