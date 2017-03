Call of Duty: World at War war der letzte Serienableger mit dem Zweiten Weltkrieg als Setting.

Ein Leak zu Call of Duty deutete es am Wochenende an, nun bestätigen es die Kollegen von Eurogamer: Der diesjährige Ableger der Shooter-Reihe heißt Call of Duty: WW2. Eurogamer bezieht sich hierbei auf mehrere, nicht näher genannte Quellen. Damit bewahrheiten sich auch die Gerüchte, denen zufolge Call of Duty 2017 auf die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs zurückkehrt. Die Serie startete dort 2003, um sich in den Folgejahren immer weiter in Richtung Sci-Fi zu entwickeln, was in der jüngeren Vergangenheit zu großer Kritik von Seiten vieler Fans führte. Die wünschen sich nämlich bodenständiges Gameplay ohne Wall Runs oder Jetpacks zurück.

Neben Eurogamer bestätigt der meist zuverlässige Brancheninsider shinobi602 die Meldungen zu einem Call of Duty im Zweiten Weltkrieg. Wobei er sich explizit auf das Setting und nicht den anfangs erwähnten Leak vom Wochenende bezieht.

