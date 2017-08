Call of Duty: WW2 - Private Beta startet am Freitag, alle Infos zu Terminen & Zugangscodes

Call of Duty: WW2 führt seine Community zwar erst am 3. November 2017 zurück auf die virtuellen Schlachtfelder des Zweiten Weltkrieges, doch schon am kommenden Wochenende dürfen einige Spieler probeweise einen ersten Fuß auf die Server des Shooters setzen. Damit keine Fragen offen und jede Minute der Private Beta genutzt werden kann, findet ihr hier alle wichtigen Informationen noch einmal zusammengefasst.

Wann startet und endet die Beta?

Die Private Beta von Call of Duty: WW2 findet an zwei Wochenenden statt. Das erste Beta-Wochenende ist ausschließlich für PS4-Spieler, beginnt am 25. August und endet am 28. August.

Das zweite Beta-Wochenende ist für PS4- und Xbox One-Spieler verfügbar. Diese zweite Testphase startet am 1. September und endet am 4. September.

Wie kann ich an der Beta teilnehmen?

Beide Beta-Wochenenden sind ausschließlich für Vorbesteller von Call of Duty: WW2 verfügbar. Wenn ihr den Shooter nicht vorbestellt habt, könnt ihr auch nicht an der Private Beta teilnehmen. Gehört ihr allerdings zu den eifrigen Käufern, wird die Beta via Download automatisch rechtzeitig aktiviert und kann von euch heruntergeladen werden. Habt ihr das Spiel als Retail-Muster bestellt, wird euch euer Händler mit einem Code versorgen, mit dem ihr an der Beta teilnehmen könnt.

